Далглиш сдал положительный тест на коронавирус

Бывший игрок и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш пополнил список больных коронавирусом.

Легендарный шотландец в среду (8 апреля) получил шокирующую новость во время лечения другой инфекции, информирует официальный сайт Ливерпуля.

Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат

В течение обследования 69-летний Далглиш сдал тест и на коронавирус, который неожиданно оказался положительным. Никаких симптомов болезни у короля Кенни не было, однако бывшая звезда Ливерпуля сразу согласился на изоляцию. Сейчас Далглиш находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, шотландец провел 13 лет в статусе игрока Ливерпуля (118 голов в 355 матчах), а также дважды приходил на тренерский мостик "красных".

"Страшніше за інфаркт": президент іспанського клубу переміг коронавірус, а його футбольний рятівник має великі проблеми