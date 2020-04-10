toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Далглиш сдал положительный тест на коронавирус

22:05 5 Читати українською
Далглиш сдал положительный тест на коронавирус
Кенни Далглиш / Фото из открытых источников

Бывший игрок и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш пополнил список больных коронавирусом.

Легендарный шотландец в среду (8 апреля) получил шокирующую новость во время лечения другой инфекции, информирует официальный сайт Ливерпуля.

Швед стал жертвой коронавируса – Селтик объявил о снижении зарплат

В течение обследования 69-летний Далглиш сдал тест и на коронавирус, который неожиданно оказался положительным. Никаких симптомов болезни у короля Кенни не было, однако бывшая звезда Ливерпуля сразу согласился на изоляцию. Сейчас Далглиш находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, шотландец провел 13 лет в статусе игрока Ливерпуля (118 голов в 355 матчах), а также дважды приходил на тренерский мостик "красных".

"Страшніше за інфаркт": президент іспанського клубу переміг коронавірус, а його футбольний рятівник має великі проблеми

blog_ava
Ярмоленко в Вест Хэме 2020/21: продать нельзя оставить – мнение британского СМИ, озвучившего вердикт украинцу
13:55
390
Теги
Кенни Далгліш коронавирус Ливерпуль Ливерпуль Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
10
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Борнмут
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук