Бывший итальянский нападающий Давиде Москарделли не стесняется показать главный атрибут своей внешности.

Форвард завершил профессиональную карьеру год назад, но регулярно напоминает о себе.

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Москарделли поделился эффектной фотографией с отдыха. Татуировки, огромная густая борода – 41-летний итальянец мог бы попробовать свои силы в кинематографе.

Добавим, что Москарделли играл за такие клубы, как Кьево, Чезена, Лечче, Болонья. На уровне Серии А провел 91 матч, отметился 12 голами и 4 ассистами.

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