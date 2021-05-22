Месси давно хотел запустить бороду, но сотрудничество с известным брендом мешало звезде Барселоны
18:28 - Читати українською
Лионель Месси своим примером показал, что стоит тщательно выбирать рекламодателей.
"Я брился долгое время. Я сотрудничал с Gillette, и они сказали мне бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться.
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Думаю, это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых мужчин. То же самое и с моими волосами. Они были или длинными, или короткими", – цитирует Лионеля Marca.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 35 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 9-ю ассистамии.
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