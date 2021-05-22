"Я брился долгое время. Я сотрудничал с Gillette, и они сказали мне бриться. Когда мы разошлись, решил не бриться.

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Думаю, это было в 2016 году на Кубке Америки в США. Было много бородатых мужчин. То же самое и с моими волосами. Они были или длинными, или короткими", – цитирует Лионеля Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 35 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 9-ю ассистамии.

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