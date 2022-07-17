Украина

Шахтер получил пополнение на сборе в Нидерландах – двое украинцев и единственный легионер присоединились к команде Йовичевича, которая готовится к первым спаррингам в межсезонье.

Марьян Швед забил гол прямым ударом с углового. Это произошло в поединке Мехелена против Вольфсбурга. Еще один украинец в Бельгии – Николай Кухаревич – поразил ворота Лестера.

Роман Яремчук реализовал пенальти, чуть не забил с игры и мог отдать ассист. К сожалению, партнер украинца в Бенфике эпично опозорился.

Трансферы

Роберт Левандовски – игрок Барселоны. Осталось только пройти медосмотр, что является простой формальностью, и подписать контракт. Бавария и Барса официально подтвердили договоренность.

Ман Сити и Арсенал согласовали цену Зинченко – остаются вопросы со сроком контракта и зарплатой украинца. Александр таки улетел в турне с "горожанами", но лондонцы рассчитывают завершить трансфер на следующей неделе.

Лондонский Челси официально объявил о подписании Кулибали. Наполи получит за сенегальского защитника 40 млн евро. Это второй летний новичок Челси после Рахима Стерлинга.

Защитник молодежной сборной Украины сменил клуб в Европе. Теперь он будет играть за трехкратного чемпиона Чехии.

ПСЖ оформил переход сенсационного нападающего из чемпионата Франции.

Мир

Максим Шацких официально возглавил Пахтакор, в котором работал спортивным директором. Это первое назначение главным тренером в карьере легенды Динамо.

Барселона объявила состав на летнее турне – Хави решил дилемму де Йонга и выбросил пятерых игроков за борт.