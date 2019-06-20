toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДАРИО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

"Главное, чтобы меня не заставили работать голым", – Сарри пошутил о вероятной смене имиджа после назначения в Ювентус

20:01 71 Читати українською
"Главное, чтобы меня не заставили работать голым", – Сарри пошутил о вероятной смене имиджа после назначения в Ювентус
Маурицио Сарри / Reuters

Маурицио Сарри готов к тому, что ему придется менять некоторые привычки для работы с чемпионом Италии.

"Мне бы хотелось не носить костюм и галстук на поле. За пределами поля, когда я представляю Ювентус, я обязан быть в костюме, это прописано в контракте.

Де Лаурентис унизил Сарри и сравнил его с Анчелотти

Но на поле я бы предпочел не носить костюм, но мы еще обсудим это. В моем возрасте важно, что Ювентус не потребует работать голым", – пошутил Сарри на официальной презентации.

"Возглавить Ювентус – это венец карьеры", – Сарри дал первую пресс-конференцию в статусе наставника туринцев

Стоит отметить, что во время работы в Наполи и Челси 60-летний специалист выходил на поле в обычной спортивной форме.

blog_ava
Срна вошел в тренерский штаб Шахтера
10:16
990
Теги
Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
40
мин
Уругвай
02:00
Япония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук