"Главное, чтобы меня не заставили работать голым", – Сарри пошутил о вероятной смене имиджа после назначения в Ювентус

Маурицио Сарри готов к тому, что ему придется менять некоторые привычки для работы с чемпионом Италии.

"Мне бы хотелось не носить костюм и галстук на поле. За пределами поля, когда я представляю Ювентус, я обязан быть в костюме, это прописано в контракте.

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Но на поле я бы предпочел не носить костюм, но мы еще обсудим это. В моем возрасте важно, что Ювентус не потребует работать голым", – пошутил Сарри на официальной презентации.

"Возглавить Ювентус – это венец карьеры", – Сарри дал первую пресс-конференцию в статусе наставника туринцев

Стоит отметить, что во время работы в Наполи и Челси 60-летний специалист выходил на поле в обычной спортивной форме.