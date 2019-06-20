"Возглавить Ювентус – это венец карьеры", – Сарри дал первую пресс-конференцию в статусе наставника туринцев

Новый главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри впервые прокомментировал свой приход на новую должность.

"Я рад оказаться здесь. Я поддерживал Наполи, ведь родился в Неаполе, и у меня была идея, что мы можем быть конкурентоспособными на национальном уровне, и я отдавал на это все силы.

В последние месяцы в Наполи у меня появились сомнения, я почувствовал, что мой путь там завершен. В это же время, пока я сомневался, был представлен Карло Анчелотти, и в этом была моя вина.

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У меня были предложения, но я решил уехать за границу, потому что не хотел идти сразу в другой итальянский клуб. Премьер-лига стала отличным опытом, но ближе к концу сезона у меня появились профессиональные и личные причины вернуться в Италию.

Ювентус дал мне возможность, и это венец карьеры, 80 процентов которой были очень тяжелыми. Считаю, что уважительно относился ко всем и отдавал все силы.

В течение трех лет работы в Наполи я просыпался утром с мыслью о том, как победить Ювентус, моим долгом было найти возможности обыграть их. Я выкладывался на 110 процентов, но не смог это сделать. Это было спортивное соперничество, но теперь я буду отдавать все силы на благо этого клуба", – цитирует Сарри официальный твиттер Ювентуса.

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