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Де Лаурентис унизил Сарри и сравнил его с Анчелотти

18:56 82 Читати українською
Де Лаурентис унизил Сарри и сравнил его с Анчелотти
Аурелио Де Лаурентис и Маурицио Сарри времен совместной работы в Наполи / Getty Images

Владелец Наполи уже подливает масла в огонь будущих противостояний с Ювентусом.

Аурелио Де Лаурентис сомневается, что Маурицио Сарри достигнет успеха на тренерском мостике Ювентуса.

"Возглавить Ювентус – это венец карьеры", – Сарри дал первую пресс-конференцию в статусе наставника туринцев

"Сарри – человек стадиона, с фанатской трибуны. Он нравится болельщикам. Анчелотти, в отличие от него, – руководитель. Это можно будет четко увидеть, когда Анчелотти победит Ювентус.

Сарри кричит и постоянно ругается. Посмотрим, как он адаптируется к стилю своей новой команды. Но будет еще лучше увидеть то, как Анчелотти победит Юве на поле. Что тогда скажут болельщики Наполи, которые считают Сарри огромным предателем?" – цитирует Де Лаурентиса Sport Mediaset.

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Напомним, Маурицио Сарри возглавлял Наполи с 2015 по 2018 годы, а на прошлой неделе стало известно, что он стал новым тренером туринского Ювентуса.

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Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Наполи Наполи Карло Анчелотти Карло Анчелотти Аурелио Де Лаурентис
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