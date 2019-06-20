"Головне, щоб мене не змусили працювати голим," – Саррі пожартував про імовірну зміну іміджу після призначення в Ювентус

Мауріціо Саррі готовий до того, що йому доведеться змінювати деякі звички для роботи з чемпіоном Італії.

"Мені б хотілося не носити костюм і краватку на полі. За межами поля, коли я представляю Ювентус, я зобов'язаний бути в костюмі, це прописано в контракті.

Де Лаурентіс принизив Саррі і порівняв його з Анчелотті

Але на полі я б вважав за краще не носити костюм, проте ми ще обговоримо це. У моєму віці важливо, що Ювентус не вимагатиме працювати голим", – пожартував Саррі на офіційній презентації.

"Очолити Ювентус – це вінець кар'єри", – Саррі дав першу прес-конференцію у статусі наставника туринців

Варто зазначити, що під час роботи у Наполі та Челсі 60-річний фахівець виходив на поле у звичайній спортивній формі.