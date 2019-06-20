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"Головне, щоб мене не змусили працювати голим," – Саррі пожартував про імовірну зміну іміджу після призначення в Ювентус

20:01 169 Читать на русском
"Головне, щоб мене не змусили працювати голим," – Саррі пожартував про імовірну зміну іміджу після призначення в Ювентус
Мауріціо Саррі / Reuters

Мауріціо Саррі готовий до того, що йому доведеться змінювати деякі звички для роботи з чемпіоном Італії.

"Мені б хотілося не носити костюм і краватку на полі. За межами поля, коли я представляю Ювентус, я зобов'язаний бути в костюмі, це прописано в контракті.

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Але на полі я б вважав за краще не носити костюм, проте ми ще обговоримо це. У моєму віці важливо, що Ювентус не вимагатиме працювати голим", – пожартував Саррі на офіційній презентації.

"Очолити Ювентус – це вінець кар'єри", – Саррі дав першу прес-конференцію у статусі наставника туринців

Варто зазначити, що під час роботи у Наполі та Челсі 60-річний фахівець виходив на поле у звичайній спортивній формі.

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Ювентус Ювентус Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Італія
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