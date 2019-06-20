"Головне, щоб мене не змусили працювати голим," – Саррі пожартував про імовірну зміну іміджу після призначення в Ювентус

Іспанія — 19:09 801
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Зозуля все ще може залишитися в Альбасете – політичні причини ускладнюють перехід в інший клуб
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"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з БосянкомІнтерв’ю — 17:00 5048
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Зінченко підписав довгостроковий контракт з Манчестер Сіті – "містяни" презентували подію ефектним відео з українцемАнглія — 14:12 4199
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Послідовник Саррі та Гвардіоли, якого "кинув" Ювентус, або Як Марко Джампаоло буде повертати Мілан на вершинуІталія — 14:00 1206
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Аргентина – Парагвай: дитячі помилки, безумство рефері та святкування Мессі як символ занепаду "альбіселесте"Світ — 13:20 5628