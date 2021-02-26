"В таких матчах зрелищность – не главное, на первом плане результат. Тем не менее, к футболистам Шахтера есть претензии за то шапкозакидательское настроение, с которым они вышли на поле – "горняки" были уверены, что путевка в следующий раунд у них уже в кармане. Хотя если бы израильтяне использовали свои моменты в конце первого тайма, то интрига могла бы вернуться.

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Также убежден, что подопечные Луиша Каштру прекрасно помнили, что уже в воскресенье их ждет тяжелое противостояние в чемпионате УПЛ с Зарей и поэтому решили особо не напрягаться и главное, избежать травм. К счастью, уровень соперника позволил добиться желаемого, как говорится, малой кровью.

Что касается матча Брюгге – Динамо, то, прежде всего, необходимо отдать должное киевлянам за надежность в обороне. А когда нет проблем в тылу, то при таком развитии событий обязательно возникнет хотя бы один голевой момент у чужих ворот. Киевляне дождались своего времени, однако заставили изрядно понервничать своих болельщиков. Мирча Луческу угадал, доверив место в старте Родригесу вместо Де Пены, который неубедительно сыграл в первом матче с Брюгге. Именно легионер из Люксембурга был одним из лучших на поле, приняв активное участие в результативной атаке. Поздравляя Динамо с выходом в 1/8 финала Лиги Европы, все же, они очень нуждаются в усилении, прежде всего, в нападении.

Как я расцениваю шансы Шахтера и Динамо в следующем раунде? На мой взгляд, еще хватает команд, с которыми можно не только играть на равных, но и побеждать. Имею в виду, Янг Бойз, Славию, Молде, загребское Динамо. Главное – избежать рандеву с английскими клубами, в первую очередь, с Манчестер Юнайтед", – сказал Маркевич в комментарии изданию Mеta Ratings.

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