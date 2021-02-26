Динамо чудом обыграло в гостях Брюгге (0:1) и прошло в 1/8 финала Лиги Европы. Обзор разъяренной бельгийской прессы – в нашем материале.

Sporza: У Брюгге очень рано закончилось горючее

Популярный спортивный портал расставил главные акценты:

"Ключевой момент – замена Баса Доста. После нее передняя линия Брюгге никак не мешала сопернику, поэтому давление на оборону росло.

Игрок матча – Николай Шапаренко. Динамо выглядело лунатиком, пока он не вышел на поле. Хавбек зажег партнеров и дал искру для позднего взрыва.

Печальная изюминка – дежавю для Брюгге против украинцев в Лиге Европы. Шесть лет назад под занавес ответного матча с Днепром команду постигла такая же неудача ".

Речь о четвертьфинале Лиги Европы-2014/15. Тогда после нулевой ничьей на выезде Днепр вырвал победу на НСК Олимпийский благодаря голу Шахова.

"Брюгге потерял главного тренера и почти половину стартового состава, но уверенно начал встречу. В конце концов, слабая игра Динамо в предыдущих матчах давала надежду на позитив. В Бельгии киевляне также не настаивали на владении мячом, моменты пытался создавать только Брюгге. Все было под контролем хозяев – от сонного Динамо никто не ожидал проблем.

После перерыва игра шла по тому же сценарию, пока Дост не получил травму. После этого Брюгге почувствовал, как земля уходит из-под ног. С появлением Шапаренко Динамо включило высшую передачу. Осады наших ворот не было, однако наступили очень нервные мгновения. За 5 минут до финального свистка гости нанесли решающий удар, а у Брюгге не было готового ответа", – резюмирует Sporza.

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"Мужество, пот и жертвенность были беспощадно обесценены. Трусливая команда выждала поздний шанс, чтобы уничтожить разбитый Брюгге. Коронавирусная катастрофа перевела клуб в режим выживания. Филиппу Клеману из дома приходилось не тренировать, а тушить кадровые пожары.

Динамо нужно было забивать, чтобы пройти в следующий раунд, но подопечные Мирчи Луческу не спешили. Оборонный подход румына критиковали после первой части противостояния, но на стадионе Брюгге 75-летний тренер и не подумал слепо бросать своих футболистов в атаку. Динамо выжидало ошибки соперника.

Брюгге надежнее действовал в обороне, но в атаке мало что получалось. Эдуарду Соболю пришлось сыграть против земляков на фланге атаки – несмотря на большое старание и ряд хороших действий, до Ноа Ланга ему еще далеко. На противоположной бровке Дирар был невыразительным после года без футбола, а Бас Дост не выдержал насыщенного графика и получил мышечную травму.

Во втором тайме в игру вмешался Луческу, выпустив одного из лучших украинских талантов – Николая Шапаренко. Брюгге продолжал искать шансы, однако пропустил сам. Финальный штурм не спас. Собственно, даже игру не было кем усилить со скамейки запасных. Не Динамо победило Брюгге, а коронавирус. "Черно-синих" нельзя упрекнуть в одном: они не отступили, они не сдались", – эмоционально пишет авторитетный Nieuwsblad.

Главный редактор футбольного отдела Люда Вандевалле жалуется на тотальное невезение чемпиона Бельгии:

"Брюгге проиграл не Динамо, а злой судьбе. Очень не повезло. "Черно-синие" достойно сражались, но это уже было слишком. Отсутствие класса больных футболистов не удалось замаскировать. Много ошибок, много неточных передач. Тем не менее, длительное время все выглядело не так плохо, даже такой игры хватало против бесцветного Динамо.

Украинцы 70 минут не показывали ничего. Создавалось впечатление, что они не знают правила выездного гола, и поэтому не рвутся забивать. Динамо просто сдерживало Брюгге и сохраняло спокойствие. Только с выходом на замену Шапаренко гости активизировались. И разыграли победную комбинацию. Очень обидно. Брюгге проиграл не из-за плохой подготовки, а из-за невезения с коронавирусом".

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"Стыд. Брюгге в течение большей части матча не имел никаких проблем с Динамо, но за 5 минут до конца Буяльский забил единственный гол и сделал этот вечер чернее смолы для бельгийского футбола.

Потери Ланга, Ванакена, де Кетеларе, Ритса, Денсвила и Митровича стали слишком большим ударом. Впрочем, прошел по меньшей мере час, прежде чем Миньйоле впервые вступил в игру, чтобы парировать удар Шапаренко. К тому времени Брюгге держал абсолютно все под контролем. Но ребята начали подсаживаться и получили наказание. Случилось то, чего бы никогда не допустили люди, упомянутые в начале этого абзаца", – рапортует самое популярное бельгийское издание.

Глава футбольной редакции HLN Стефан Кейгнарт также акцентирует внимание на кадровых бедах Брюгге: "COVID-19 затянул петлю на шее Брюгге. Против такого врага не поможет ничего, не спасет ни один менталитет победителя. Сценарий ужаса на стадионе Ян Брейдель".

Динамо разрушает европейскую мечту Брюгге

Профильные бельгийские СМИ пишут в одинаковом тоне. О доминировании и дальнейшем функциональном спаде Брюгге, о прагматичном Динамо и Шапаренко, который изменил картину матча, а также о Фортуне на стороне украинцев.

"Бельгийский клуб доминировал, но пропустил неприятный гол в конце матча. Европейское приключение Брюгге закончилось – команда проиграла слабому Динамо. "Черно-синие" контролировали игру в первом тайме, но реальной угрозы сопернику не создавали. После перерыва ничего не изменилось, ведь Киев вообще не боролся за мяч.

Лишь около 70-й минуты Динамо пошло вперед. Брюгге садился все ниже, возникли проблемы – уже не было сил и ресурсов держать мяч как можно дальше от своих ворот. Болельщики нервно грызли ногти. Казалось, что наш чемпион выстоит, однако на 83-й минуте все же получил мощный удар в голову. Буяльский протолкнул мяч мимо Миньйоле и выбил Брюгге из Лиги Европы", – информирует Voetbal Primeur.

Voetbalkrant отмечает, что "поединок между Брюгге и Динамо точно не выиграет приз за самый красивый матч вечера". А Voetbal24 подготовил обзор бельгийских соцсетей – фаны Брюгге критиковали трех игроков: Соболя, Окереке и Баджи.

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