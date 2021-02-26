"У таких матчах видовищність – не головне, на першому плані результат. Тим не менше, до футболістів Шахтаря є претензії за той шапкозакидальний настрій, з яким вони вийшли на поле – "гірники" були впевнені, що путівка у наступний раунд у них вже в кишені. Хоча якби ізраїльтяни використали свої моменти наприкінці першого тайму, то інтрига могла б повернутися.

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Також переконаний, що підопічні Луїша Каштру чудово пам'ятали, що вже в неділю їх чекає важке протистояння в чемпіонаті УПЛ із Зорею і тому вирішили особливо не напружуватися і, головне, уникнути травм. На щастя, рівень суперника дозволив досягти бажаного, як-то кажуть, малою кров'ю.

Що стосується матчу Брюгге – Динамо, то, перш за все, необхідно віддати належне киянам за надійність в обороні. А коли немає проблем в тилу, то при такому розвитку подій обов'язково виникне хоча б один гольовий момент біля чужих воріт. Кияни таки дочекалися свого часу, однак змусили добряче понервувати своїх уболівальників. Мірча Луческу вгадав, довіривши місце в старті Родрігесу замість Де Пени, який непереконливо зіграв у першому матчі з Брюгге. Саме легіонер із Люксембургу був одним з найкращих на полі, взявши активну участь у результативній атаці. Вітаючи Динамо з виходом в 1/8 фіналу Ліги Європи, все ж, вважаю, що вони дуже потребують підсилення, перш за все, у нападі.

Як я розцінюю шанси Шахтаря і Динамо у наступному раунді? На мій погляд, ще вистачає команд, з якими можна не лише грати на рівних, але й перемагати. Маю на увазі Янг Бойз, Славію, Мольде, загребське Динамо. Головне – уникнути рандеву з англійськими клубами, в першу чергу, з Манчестер Юнайтед", – сказав Маркевич у коментарі виданню Mеta Ratings.

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