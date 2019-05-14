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Голова Федерації футболу Італії пропонує ввести плей-офф в Серії А

14 травня 20:12 536 Читать на русском
Голова Федерації футболу Італії пропонує ввести плей-офф в Серії А
Гравці Серії А Іньяціо Абате та Кріштіану Роналду / Reuters

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна запропонував проводити в серії А плей-офф, щоб збільшити видовищність чемпіонату.

Кризу італійського футболу варто виправляти радикальними методами, вважає очільник ФФІ.

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"Футбол зараз в кризі, для вирішення якої необхідні не стільки нові правила, скільки зміни. Йому потрібно кардинально змінити напрямок. Я говорю про матчі плей-офф в серії А.

Поки це все фантазії, але ми можемо обговорити таку можливість. Зараз це наш пріоритет", – зазначив Гравіна в коментарі Football Italia.

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У цьому сезоні глядачі Серії А знову не отримали напруженої боротьби за чемпіонство. Ювентус здобув вже восьме золото поспіль, оформивши титул задовго до фінішу чемпіонату.

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Італія Серія А
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