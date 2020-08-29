Украинский нападающий Александр Гладкий присоединился к тренировочному сбору Зари, сообщает издание Zarya.lg.ua.

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33-летний нападающий уже прошел медицинский осмотр и приступил к тренировкам с командой.

Напомним, последним клубом Гладкого был Адана Демирспор – контракт украинца с представителем второго дивизиона Турции закончился 4 августа. Как следствие, экс-форвард сборной Украины присоединится к луганскому клубу на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

К слову, Александр успел поиграл за Металлист, Арсенал, Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо, Черноморец и Ризеспор.

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