Гладкий присоединился к Заре
Экс-форвард сборной Украины Александр Гладкий возвращается в УПЛ.
Украинский нападающий Александр Гладкий присоединился к тренировочному сбору Зари, сообщает издание Zarya.lg.ua.
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33-летний нападающий уже прошел медицинский осмотр и приступил к тренировкам с командой.
Напомним, последним клубом Гладкого был Адана Демирспор – контракт украинца с представителем второго дивизиона Турции закончился 4 августа. Как следствие, экс-форвард сборной Украины присоединится к луганскому клубу на правах свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
К слову, Александр успел поиграл за Металлист, Арсенал, Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо, Черноморец и Ризеспор.
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