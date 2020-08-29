Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал о трансферных планах клуба во время подготовки к дебютному сезону в УПЛ.

"Минай очень скрупулезен в своей селекционной работе. Чтобы определиться с Антоном Шиндером, нам тоже нужно время. Думаю, что после нашего завтрашнего спарринга с Ворсклой, которая находится на сборе в Закарпатье, уже будет больше конкретики.

Гладкий близок к подписанию контракта с Зарей

Кстати, мы сыграем с полтавчанами и второго сентября, поскольку запланированные контрольные матчи Миная и Ворсклы со сборной зарубежных свободных агентов отменены из-за их не приезд в Украину.

Неделю назад я разговаривал со своим старым знакомым, с нападающим Александром Гладким и предлагал ему продолжить карьеру в Минае, но он отказался, сославшись на желание попробовать себя в команде, в которой более амбициозные задачи", – поделился Кополовец в meta-ratings.

Шиндер известен в УПЛ своими выступлениями за Шахтер, Ворсклу, Таврию, Черноморец и Олимпик. Также форвард успел сыграть два поединка за сборную Украины. Гладкий же близок к переходу в Зарю.

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