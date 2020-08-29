Гладкий приєднався до Зорі
Екс-форвард збірної України Олександр Гладкий повертається в УПЛ.
Український нападник Олександр Гладкий приєднався до тренувального збору Зорі, повідомляє видання Zarya.lg.ua.
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33-річний нападник вже пройшов медичний огляд і приступив до тренувань з командою.
Нагадаємо, останнім клубом Гладкого був Адана Демірспор – контракт українця з представником другого дивізіону Туреччини закінчився 4 серпня. Як наслідок, екс-форвард збірної України приєднається до луганського клубу на правах вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.
До слова, Олександр встиг пограв за Металіст, Арсенал, Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо, Чорноморець та Різеспор.
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