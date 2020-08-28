Бронзовый призер УПЛ усилится известным украинским нападающим, который в свое время поиграл в составе Динамо и Шахтера.

33-летний Александр Гладкий в шаге от перехода в Зарю, сообщает Dynamomania.

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Очевидно, что экс-форвард сборной Украины достанется луганчанам бесплатно. Ранее Гладкий поиграл за Металлист, ФК Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо, Черноморец и Ризеспор. В составе Шахтера забивал Барселоне – в частности, оформил дубль на Камп Ноу в матче Лиги чемпионов в сезоне 2008/09.

Последним клубом Гладкого был Адана Демирспор (представитель второго дивизиона Турции), за который он отметился тремя голами в сезоне 2019/20.

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