Бронзовий призер УПЛ підсилиться відомим українським нападником, який свого часу пограв у складі Динамо і Шахтаря.

33-річний Олександр Гладкий за крок від переходу в Зорю, повідомляє Dynamomania.

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Очевидно, що екс-форвард збірної України дістанеться луганцям безкоштовно. Раніше Гладкий пограв за Металіст, ФК Харків, Шахтар, Дніпро, Карпати, Динамо, Чорноморець та Різеспор. У складі Шахтаря забивав Барселоні – зокрема, оформив дубль на Камп Ноу в матчі Ліги чемпіонів у сезоні 2008/09.

Останнім клубом Гладкого був Адана Демірспор (представник другого дивізіону Туреччини), за який він відзначився трьома голами у сезоні 2019/20.

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