"Все ребята вышли и выложились даже не на 100%, а больше, выжали из себя все, что могли. Мы в Англии против Лестера играли чуть по-другому. Возможно, мы в Англии показывали даже более качественный футбол, чем во втором матче. Чуть перестроились, это принесло результат.

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Я командный игрок. Если я не забиваю, но команда выигрывает – буду только радоваться. Вышел вместо меня Аллахьяр, забил, команда выиграла, о чем тут говорить. Мы рады, все его поздравили.

У нас сейчас насыщенный график, через несколько дней матч с Днепром-1, нужно готовиться. На последний матч с Брагой не будем расслабляться, это престиж, это Лига Европы, на такие матчи нельзя выходить спустя рукава. У нас есть болельщики, имя, которому футболисты должны соответствовать. Мы подняли планку, а теперь должны ее удержать", – сказал Гладкий в комментарии Профутбол Digital.

Заметим, Заря несмотря на победу потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы перед последним туром группового этапа – в параллельном матче Брага одолела АЕК (4:2), укрепила свои позиции на втором месте и стала недосягаемой для луганчан. 10 декабря "мужики" будут играть именно с португальцами.

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