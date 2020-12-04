"Всі хлопці вийшли і виклались навіть не на 100%, а більше, показали все, що могли. Ми в Англії проти Лестера грали трохи по-іншому. Можливо, ми там показували навіть більш якісний футбол, ніж у другому матчі. Трохи перебудувалися, це принесло результат.

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Я командний гравець. Якщо я не забиваю, але команда виграє – буду тільки радіти. Вийшов замість мене Аллах'яр, забив, команда виграла, про що тут говорити. Ми раді, всі його привітали.

У нас зараз насичений графік, через кілька днів матч з Дніпром-1, потрібно готуватися. На останній поєдинок з Брагою не будемо розслаблятися, це престиж, це Ліга Європи, на такі матчі не можна виходити абияк. У нас є вболівальники, ім'я, якому футболісти повинні відповідати. Ми підняли планку, а тепер повинні її втримати", – сказав Гладкий у коментарі Профутбол Digital.

Зауважимо, Зоря попри перемогу втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи перед останнім туром групового етапу – у паралельному матчі Брага здолала АЕК (4:2), зміцнила свої позиції на другому місці та стала недосяжною для луганців. 10 грудня "мужики" гратимуть саме з португальцями.

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