Заря повторила достижение Динамо, Шахтера и Днепра, одержав победу над англичанами в матчах еврокубков. Таким образом, луганчане стали четвертым украинским клубом, который торжествовал над представителями АПЛ, информирует Sport.ua.

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Интересно, что Заря прервала 9-матчевую безвыигрышную серию (1 ничья и 8 поражений) отечественных команд против англичан. Последний раз Шахтер выиграл у Манчестер Сити (2:1) в сезоне 2017/18. Также была прервана серия из 13 матчей с пропущенными голами. Более того, до этого момента Динамо было последним из украинских клубов, который не пропускал в еврокубках от команд АПЛ – это было в 2016 году.

Заметим, Заря несмотря на победу потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы перед последним туром группового этапа – в параллельном матче Брага одолела АЕК (4:2), укрепила свои позиции на втором месте и стала недосягаемой для луганчан. 10 декабря "мужики" будут играть именно с португальцами.

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