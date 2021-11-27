"Я ничего не потерял в Динамо в финансовом плане. Вопрос был не в деньгах. Это были такие эмоции после ухода из Шахтера. Я на себя был зол тогда.

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Я не обижался на Шахтер, очень любил эту команду. Хотя, думаю, президент (Ринат Ахметов, – прим.) на меня зол. Так сложилось. Я хотел доказать им. И как только появился вариант с Динамо – у меня горели глаза. Я думал, что докажу. Было дикое желание доказать. Но получилось чуть-чуть не так... Вообще не так", – сказал Гладкий в программе BurBuzz.

Напомним, Александр заключил трехлетнее соглашение с Динамо в мае 2016 года. За главную команду "бело-синих" провел 8 матчей и на правах аренды перешел в Карпаты. В июле 2017-го получил статус свободного агента и стал полноценным игроком Карпат.

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