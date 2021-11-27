"Я нічого не втратив у Динамо в фінансовому плані. Питання було не у грошах. Це були такі емоції після відходу з Шахтаря. Я на себе був злий тоді.

"Думав, поїдемо в Аляску з пінгвінами грати": Гладкий пригадав, як Ахметов штрафував гравців Шахтаря

Я не ображався на Шахтар, я дуже любив цю команду. Хоча, думаю, президент (Рінат Ахметов, – прим.) на мене злий. Так склалося. Я хотів довести їм. І як тільки з'явився варіант з Динамо – у мене горіли очі. Я думав, що доведу. Було дике бажання довести. Але вийшло трошки не так... Взагалі не так", – сказав Гладкий у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр уклав трирічну угоду з Динамо у травні 2016 року. За головну команду "біло-синіх" провів 8 матчів і на правах оренди перейшов у Карпати. У липні 2017-го отримав статус вільного агента і став повноцінним гравцем Карпат.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?