"Пеп и Юрген – очень разные тренеры. Оба – замечательные, в обоих такие типы личности, с которыми у меня получается ладить.

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Но Юрген – мотиватор, который готовит вас к битве, в то время как Пеп уделяет невероятное внимание тактическим деталям игры. Ему всегда нужен план, он хочет видеть закономерности в игре. Вот почему ему нравятся умные, гибкие и универсальные игроки", – цитирует Гюндогана Mr Porter.

Напомним, с Клоппом одноклубник Зинченко работал в Боруссии Дортмунд в течение 2011-2015 годов, пока Юрген не перешел в Ливерпуль.

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