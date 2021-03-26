"Пеп і Юрген – дуже різні тренери. Обидва – чудові, в обох такі типи особистості, з якими у мене виходить ладнати.

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Але Юрген – мотиватор, який готує вас до битви, в той час як Пеп приділяє неймовірну увагу тактичним деталям гри. Йому завжди потрібен план, він хоче бачити закономірності в грі. Ось чому йому подобаються розумні, гнучкі і універсальні гравці", – цитує Гюндогана Mr Porter.

Нагадаємо, з Клоппом одноклубник Зінченка працював у Борусії Дортмунд протягом 2011-2015 років, допоки Юрген не перейшов у Ліверпуль.

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