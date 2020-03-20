Гетце рискует уйти из Боруссии без прощального матча из-за карантина

Полузащитник Боруссии Д Марио Гетце может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Боруссия Д и Марио Гётце отказались начинать переговоры о продлении контракта игрока, сообщает AS.

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Отмечается, что стороны не смогли договориться по зарплате Марио – хавбек стремится получать те же 10 млн евро, тогда как Боруссия стремится уменьшить зарплату резервному игроку команды.

Если же Гетце покинет Дортмунд этим летом, то он рискует не попрощаться с болельщиками Боруссии – пока неизвестно, когда возобновятся поединка из-за карантина, вызванный коронавируса.

Добавим, что Марио провел лишь 14 минут в составе "желто-черных" в нынешнем сезоне.

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