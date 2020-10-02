Очередным новичком бергамасков стал правый защитник Сампдории Фабио Депаоли, информирует официальный сайт клуба. Соглашение предусматривает годовую аренду с правом выкупа.

Аталанта не хочет продавать Малиновского, – агент

Депаоли был ключевым игроком Сампдории в прошлом сезоне – 2 результативные передачи в 29 матчах. Также 23-летний латераль стабильно выступал за молодежную сборную Италии, но в основную пока не вызывался. Его нынешняя цена за Transfermarkt составляет 4,5 млн евро.

Добавим, что Депаоли – седьмое подписание Аталанты в нынешнее межсезонье. Ранее одноклубниками Малиновского стали Ламмерс, Мохика, Ромеро, Мураторе, Миранчук и Пиччини.

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