Герта в предыдущих трёх турах Бундеслиги побед не знала, так что в домашней встрече с Бохумом берлинцы не имели права терять очки. В первом тайме хозяева сыграли именно так, как и положено – подопечные Тайфуна Коркута провели 9 ударов по воротам (против 2-х у соперника) и открыли счёт на 23-й минуте. Голом отличился Бельфодил, замкнувший подачу Йоветича со штрафного.

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На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Герты, однако всего через две минуты после возобновления игры Бохум восстановил статус-кво. Спасителем стал Польтер, только вышедший на замену и выстреливший с отскока в правый угол – 1:1! Да и в целом гости заиграли лучше, нанеся больше ударов и трижды попав в створ ворот.

Несмотря на хороший футбол, команда Томаса Рейса вырвать победу не смогла. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, благодаря которой Бохум набрал 25 очков и защитил свою 11 позицию. Герта с 23 зачётными баллами поднялась на 12-ю строчку, но безвыигрышная серия в чемпионате достигла 4-х матчей.

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