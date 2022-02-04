Герта в попередніх трьох турах Бундесліги перемог не знала, тож у домашній зустрічі з Бохумом берлінці не мали права втрачати очки. У першому таймі господарі зіграли саме так, як і належить – підопічні Тайфуна Коркута провели 9 ударів по воротах (проти 2-х у суперника) й відкрили рахунок на 23-й хвилині. Голом відзначився Бельфоділ, який замкнув подачу Йоветіча зі штрафного.

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На перерву команди відправились за мінімальної переваги Герти, однак всього через дві хвилини після відновлення гри Бохум відновив статус-кво. Рятівником став Польтер, який тільки-но вийшов на заміну й вистрілив з відскоку в правий кут – 1:1! Та і в цілому гості заграли краще, завдавши більше ударів і тричі влучивши у площину воріт.

Попри хороший футбол, команда Томаса Рейса вирвати перемогу не змогла. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию, завдяки якій Бохум набрав 25 очок і захистив свою 11-ту позицію. Герта з 23 заліковими балами піднялась на 12-ту сходинку, але безвиграшна серія у чемпіонаті досягнула 4-х матчів.

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