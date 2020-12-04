Програму 10-го туру чемпіонату Німеччини відкривало берлінське дербі між Гертою та Уніоном. В разі перемоги "червоні" піднялися б аж на третю позицію в турнірній таблиці, а ідейно цікавість матчу полягала в протистоянні західного та східного Берліна. З цього приводу Бунделіга навіть підготувала спеціальне промо.

Уніон круто розпочав зустріч, відкривши рахунок на 20-й хвилині внаслідок розрізного пасу на Авоньї у штрафний та удару в дальній кут – Шволов дотягнувся до м'яча, але не зміг відвести побачив перед собою пряму червону за грубий удар ногою в голову супернику. Герта отримала перевагу, однак до перерви рахунок не змінився.

Хавбек Уніона у високому стрибку ледь не зніс голову супернику – жорстокі реалії берлінського дербі

На другий тайм господарі кинули в бій Пйонтека та Ділросуна, а за шість хвилин після відновлення гри господарі зрівняли рахунок зусиллями Пекаріка, якому вдалося зіграти на добиванні після дальнього удару Куньї – 1:1. Уніон тримав нічию в наступні 25 хвилин, але все вирішили заміни Герти: на 74-й хвилині Пйонтек отримав простріл Ділросуна з лівого флангу й розстріляв ворота з центру штрафного, а на 77-й Кшиштоф метрів з 20-ти поцілив у дальній кут – 3:1. Уніон капітулював.

Таким чином, Герта набрала 11 очок і піднялася на одинадцяту позицію в турнірній таблиці. Уніон же перервав 8-матчеву безпрограшну серію й залишився на шостій сходинці, маючи 16 залікових балів у активі.

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