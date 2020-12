Програму 10-го туру чемпіонату Німеччини відкривало берлінське дербі між Гертою та Уніоном. В разі перемоги "червоні" піднялися б аж на третю позицію в турнірній таблиці, а ідейно цікавість матчу полягала в протистоянні західного та східного Берліна. З цього приводу Бунделіга навіть підготувала спеціальне промо.

The reunited capital and its Bundesliga derby #BSCFCU #BerlinDerby pic.twitter.com/inw4g304Ku