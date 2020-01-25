РБ Лейпциг сенсационно уступил Айнтрахту, Боруссия М одолела Майнц, Вольфсбург проиграл Герте: 19-й тур Бундеслиги

В субботу, в рамках 19-го тура, в Бундеслиге состоялось несколько матчей. Счет и отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 19-й тур

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 2:0

Голы: Туре, 48, Костич, 90+4

Боруссия М – Майнц – 3:1

Голы: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 87 – Квайсон, 11

Вольфсбург – Герта – 1:2

Голы: Мехмеди, 68 – Торунаринья, 74, Люкебакио, 90

Унион Берлин – Аугсбург – 2:0

Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61

Фрайбург – Падерборн – 0:2

Голы: Антви-Аджей, 48, Сабири, 83

Удаление: Коллинс, 59 (вторая желтая карточка, Падерборн)

Боруссия Д в родных стенах разгромила Кельн – "козлы" пропустили на 53-й секунде, Холанд оформил дубль

Середняк турнирной таблицы Айнтрахт принимал на своем поле лидера Бундеслиги РБ Лейпциг. Уже на восьмой минуте Тимо Вернер мог открывать счет, однако с его выстрелом по центру ворот справился голкипер хозяев Кевин Трапп. За десять минут он вдруг спас свои владения после удара Кристофера Нкунку. Под конец тайма Амаду Айдара пробил мимо левую стойку.

После перерыва "быки" продолжили владеть подавляющим преимуществом и... пропустили. Альмами Туре получил пас по центру на линии вратарской и сходу пробил в девятку. Безупречный выстрел и великолепный гол. Потеряв несколько хороших моментов, хозяева на четвертой добавленной минуте, после ошибки защитников, пропустили во второй раз и потерпели третье поражение в этом сезоне.

Недавний лидер Бундеслиги последние два тура никак не может записать себе в актив – ничья и поражение отбросили его аж на четвертую ступень. Менхенгладбагци стремились, наконец, одержать победу на своем поле и изменить печальную статистику. Однако пропустили первыми: Робин Квайсон получил фантастический навес через пол поля и, опередив защитника, пробил мимо голкипера с пределов штрафной площадки. К середине тайма "жеребцы", усилиями Алассана Плеа, отыгрались. Второй тайм был за хозяевами, что, в конце концов, дало свои плоды: Плеа оказался самым шустрым во вратарской гостей и замкнул навес, оформив дубль. А за три минуты до окончания матча Флориан Нойхаус поставил жирную точку в матче.

Вольфсбург не сумел забить Герте в первом тайме. После перерыва экс-динамовец Адмир Мехмеди вывел "волков" вперед. Но уже через шесть минут Джордан Торунаринья головой замкнул подачу с углового. А на последней минуте Доди Люкебакио полностью деморализовал хозяев и принес своей команде столь необходимую победу.

Соседи по турнирной таблице – Унион Берлин и Аугсбург – решили судьбу матча во втором тайме. Берлинцы сразу после перерыва вышли вперед: Невен Суботич после навеса с углового воспользовался отскоком и попал в сетку. Через пятнадцать минут Маркус Ингвартсен, получив пас в районе одиннадцатиметровой отметки, выдержал паузу и пробил в дальний от голкипера угол ворот. Больше голов в матче зрители не увидели.

Падерборн на выезде неожиданно "прибил" Фрайбург. Кристофер Антви-Аджей в начале второго тайма и Абдельхамид Сабир с пенальти под конец встречи обеспечили гостям победу. Интересно, что с 60-й минуты они играли в меньшинстве: Джамилу Коллинс был удален за вторую желтую карточку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ