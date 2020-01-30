Сусо перебрался в Севилью

Итальянский Милан отпустил вингера Хесуса Сусо на родину. Отныне он будет защищать цвета испанской Севильи.

Нервионцы арендовали 26-летнего испанца с правом выкупа, сообщает официальный сайт клуба.

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Соглашение Севильи с Миланом рассчитано на 1,5 года. Летом 2021-го испанский клуб будет обязан выкупить Сусо, если будут выполнены предусмотренные контрактом условия. Потенциальный трансфер обойдется Севилье ориентировочно в 25 млн евро. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио утверждает, что переход состоится, если "красно-белые" финишируют в зоне ЛЧ.

Хесус Сусо является воспитанником Кадиса, а на профессиональном уровне дебютировал за Ливерпуль. Также он защищал цвета Альмерии и Дженоа. В нынешнем сезоне в активе вингера 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.

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