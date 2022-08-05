Вингер Зори Денис Нагнойный голом в ворота Университати Крайовой вписал свое имя в историю клуба.

Заря минимально одолела Университату в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги конференций. Единственным забитым мячом во встрече отличился Денис на 55-й минуте. Благодаря этому вингер стал самым молодым украинцем, забивавшим за луганский клуб в еврокубках.

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Как сообщил журналист Вадим Скичко, на момент игры Нагнойному было 20 лет 6 месяцев и 1 день. До этого самым молодым украинским автором гола был Назарий Русин, принадлежащий Динамо (20 лет 9 месяцев 21 день). Третья ступенька сейчас за Русланом Малиновским – 21 год 3 месяца 24 дня.

Заметим, самым молодым игроком Зари в истории, забивавшим в еврокубках, остается Аллахьяр Сайядманеш. Форвард, играющий сейчас за Халл Сити, отличился голом в возрасте 19 лет 5 месяцев 4 дней.

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