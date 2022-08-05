"Моменты были, чтобы забивать больше. Много было мощных прострелов для их реализации как в первом тайме, так и во втором. У нас сейчас работает совсем другой состав, даже если сравнивать с прошлым сезоном. Я доволен стремлениями и результатами, которые сейчас демонстрирует моя команда.

Победный дебют ван Леувена в видеообзоре матча Заря – Университатя Крайова – 1:0

Цель была контролировать игру все 90 минут. Команда долго не участвовала в официальных матчах, поэтому такой результат нас более чем удовлетворяет. Я на протяжении игры контактирую с каждым футболистом и понимаю, кого заменить раньше, а кто может и больше поиграть. У нас были и ошибки, без них некуда, поэтому через неделю мы подготовим команду должным образом к ответному матчу.

Гладкий? Александр тренируется вместе с командой, но мы даем ему больше времени для подготовки. Посмотрим со временем, как будет складываться ситуация.

Если рассуждать на тему языкового барьера, то его нет. Я встречался со своими нынешними подчиненными и раньше, когда они были намного моложе. Они уже знают, как я думаю о футбольной тематике. По тактике, идеям, схемам есть разница по сравнению с предыдущим тренером, но они быстро привыкли к новому.

Они стараются каждый день вкладывать все свои силы во время тренировок в свои и клубные свершения. Мы провели много и тактических, и практических занятий в преддверии сегодняшнего поединка. Даже один забитый гол в ворота соперника и победа – это уже положительный результат, но мы знаем, что можем забивать больше", – цитирует ван Леувена сайт Зари .