Вінгер Зорі Денис Нагнойний голом у ворота Універсітаті Крайової вписав своє ім'я в історію клубу.

Зоря мінімально здолала Універсітатю у першому поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Єдиним забитим м'ячем у зустрічі відзначився Денис на 55 хвилині. Завдяки цьому вінгер став наймолодшим українцем, який забивав за луганський клуб у єврокубках.

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Як повідомив журналіст Вадим Скічко, на момент гри Нагнойному було 20 років 6 місяців та 1 день. До того наймолодшим українським автором гола був Назарій Русин, який належить Динамо (20 років 9 місяців 21 день). Третя сходинка зараз за Русланом Маліновським – 21 рік 3 місяці 24 дні.

Зауважимо, наймолодшим гравцем Зорі в історії, який забивав у єврокубках, залишається Аллах'яр Сайядманеш. Форвард, який зараз грає за Халл Сіті, відзначився голом у віці 19 років 5 місяців 4 днів.

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