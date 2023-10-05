Заря на выезде одолела Брейдаблик в поединке 2-го тура группового этапа Лиги конференций. Видео гола и обзор встречи Брейдаблик – Заря смотрите на "Футбол 24".

Заря активнее начала игру, но до серьезных моментов дело не доходило вплоть до момента с забитым голом на 35 минуте. После розыгрыша углового Антюх навесом нашел голову Горбача на дальней штанге, а нападающий переправил мяч в ворота.

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Брейдаблик ответил двумя полумоментами. Заря же могла удвоить преимущество, но Герреро немного не попал в дальний угол. Панамец имел еще две возможности, а вот Турбаевский спас после удара головой с близкого расстояния. В итоге, Заря таки удержала победу, набрав 4 очка в группе.