Нападающий Адам Салай в 34 года променял немецкую Бундеслигу на соседнюю Швейцарию.

Базель на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим до лета 2023 года.

Сикан мог оказаться в Базеле – Шахтер заблокировал трансфер

Ранее Салай покинул Майнц и получил статус свободного агента. Венгр провел в Бундеслиге 12 лет, выступая за Майнц, Шальке, Хоффенхайм и Ганновер. В рамках чемпионата Германии наиграл 276 матчей, в которых забил 54 гола.

Напомним, что Салай был одним из самых ярких персонажей Евро-2020. Венгры не вышли из группы смерти, но их капитан запомнился мощными мотивационными речами и голом в ворота сборной Германии.

Знаменитый итальянский форвард дебютировал в аматорах – возвращение легенды после 12-летней дисквалификации за кокаин