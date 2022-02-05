Форвард Ганзы Даниил Сикан, права на которого принадлежат Шахтеру, подтвердил, что мог присоединиться к швейцарскому Базелю.

"Как возник вариант с переходом в немецкую Ганзу? Сначала у меня было предложение о переходе от швейцарского Базеля. Однако Шахтер отказался от этого варианта, поскольку швейцарцы хотели получить право выкупа моего трансфера, но "горняки" отказали.

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Появился вариант с Ганзой. Отличный вариант для игровой практики, несмотря на вторую Бундеслигу. Это отличная команда с сумасшедшими болельщиками. Имеет ли Ганза право выкупа? Нет. Я здесь на полгода, даже на четыре месяца, потом чемпионат заканчивается. Почему перешел именно сюда? Все просто, я хочу играть", – поделился Сикан в интервью meta-ratings.

Напомним, Даниил присоединился к немецкому клубу на правах аренды до конца сезона. Ганза после 20-ти туров занимает в турнирной таблице Второй Бундеслиги 14-е место.

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