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Раніше Салай покинув Майнц і отримав статус вільного агента. Угорець провів у Бундеслізі 12 років, виступаючи за Майнц, Шальке, Хоффенхайм і Ганновер. В рамках чемпіонату Німеччини награв 276 матчів, в яких забив 54 голи.

Нагадаємо, що Салай був одним з найяскравіших персонажів Євро-2020. Угорці не вийшли з групи смерті, але їхній капітан запам'ятався потужними мотиваційними промовами і голом у ворота збірної Німеччини.

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