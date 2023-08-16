Аль-Хиляль продолжает привлекать к своей команде звездных футболистов. Очередной целью саудовского клуба стал вратарь Севильи Ясин Буну.

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Как информирует Фабрицио Романо, испанский клуб согласовал переход своего голкипера в Аль-Хиляль. Севилья получит фиксированную сумму за трансфер в 19 миллионов евро. Также в контракте прописаны бонусы, которые увеличат вознаграждение до 21 млн. Ожидается, что матч против Манчестер Сити за Суперкубок УЕФА станет последним для Буну в составе команды Мендилибара.

Марокканский голкипер выступает за Севилью с сезона 2019/20. Его действующее соглашение с клубом действует до 2025 года. Ясин Буну сыграл за испанскую команду 141 матч. В его активе есть даже один забитый гол. Вместе с Севильей вратарь дважды выигрывал Лигу Европы.

Напомним, что Ясин Буну запомнился своей великолепной игрой на чемпионате мира в Катаре, где его команда прошла впервые в истории прошла в полуфинал.

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