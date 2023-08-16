Голкіпер збірної Марокко та Севільї Ясін Буну змінить клубну прописку і відправиться на Близький Схід.

Аль-Хіляль продовжує заманювати до своєї команди зіркових футболістів. Черговою ціллю саудівського клубу став воротар Севільї Ясін Буну.

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Як інформує Фабріціо Романо, іспанський клуб узгодив перехід свого голкіпера до Аль-Хіляля. Севілья отримає фіксовану суму за трансфер в 19 мільйонів євро. Також в контракті прописані бонуси, які збільшать винагороду до 21 млн. Очікується, що матч проти Манчестер Сіті за Суперкубок УЄФА стане останнім для Буну у складі команди Менділібара.

Марокканський голкіпер виступає за Севілью з сезону 2019/20. Його чинна угода з клубом діє до 2025 року. Ясін Буну зіграв за іспанську команду 141 матч. В його активі є навіть один забитий гол. Разом з Севільєю воротар двічі вигравав Лігу Європи.

Нагадаємо, що Ясін Буну запам'ятався своєю чудовою грою на чемпіонаті світу в Катарі, де його команда пройшла вперше в історії пройшла в півфінал.

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