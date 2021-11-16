"Представьте, что я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний парень. Хотя российская команда и была хорошо организована в обороне, но я не верил, что они выдержат.

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Мы увидели их вратаря во всей красе. Думаю, на родине после Сплита его будут величать новым Яшином. Он играл поразительно.

Разница в классе пугала, будто играли Манчестер Юнайтед и Братство из Травника. К нашим игрокам нет претензий. Златко Далич отлично их настроил, и я могу сказать, что горжусь им. Думаю, что я чему-то научился у него за те два года, когда он был моим ассистентом, и теперь могу только наблюдать, как он пишет историю. Для учителя нет большего удовольствия, чем видеть, как ученик превосходит его", – заявил культовый специалист в комментарии Jutarnji list.

Напомним, что сборная Хорватии при тотальном преимуществе (удары – 19:2) минимально одолела сборную России и вышла на чемпионат мира-2022.

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