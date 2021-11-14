Россия в рамках поединка за первое место в группе Н потерпела минимальное поражение от сборной Хорватии в Сплите. Отчет читайте на "Футбол 24".

Поединок между сборными Хорватии и России в Сплите имел важное значение для обеих команд. Подопечные Валерия Карпина лидировали в турнирной таблице группы Н, опережая команду Златко Далича на 2 очка – таким образом, россиянам для первого места хватало и ничьей, а вот "клетчатым" для прямой путевки на ЧМ-2022 требовалась лишь победа. Опуститься ниже второй ступени они не могли.

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Сплит встретил команды обильным ливнем, которому не было конца – телевизионная техника едва выдерживала такую ​​погоду. Для россиян этот факт оказался выгоднее, ведь они приехали просто отстоять на ноль. В прямом смысле – за весь первый тайм гости не провели ни одного удара по воротам, а на 36-ю минуту матча у них не набралось даже сотни передач (у хозяев на тот момент их было 242). Даже перспективных подходов к штрафной у подопечных Валерия Карпина не было.

Хорватия вайловато стартовала, пытаясь привыкнуть к тяжелому полю и скользкому мячу, но моменты пошли довольно быстро. Так, уже на 6-й минуте Перишич пробивал с левого края штрафной в ближний угол, а на 10-й Влашич замыкал подачу с правого фланга в район вратарской – Сафонов в обоих случаях поймал сферу. После этого "клетчатые" взяли паузу в активности.

Наиболее тяжело россиянам стало в середине первого тайма. На 24-й минуте Брозович выстрелил метров с 23-х, чуть не попав в девятку. На 25-й Перишич нанес удар головой после навеса на левую штангу (выше ворот), а на 27-й Брозович снова выстрелил из-за пределов штрафной в дальний угол – Сафонов спас! На 32-й после розыгрыша углового Юранович неожиданно пробил с правого края штрафной площадки в ближнюю "девятку". Сафонов спас и здесь.

Хорваты доминировали до перерыва, но дожать гостей им так и не удалось. Отдыхать команды отправились при нулях на табло. В онлайн-таблице Россия держалась на первой позиции.

В начале второго тайма почти ничего не изменилось. Дождь не прекращался, Россия была в глухой обороне, а Хорватия лезла вперед, создавая моменты. Разница заключалась только в состоянии газона (на нем стояли лужи, мяч едва двигался) и в качестве атак хозяев. В первые 20 минут подопечные Златко Далича провели серию дальних ударов "в молоко" и создали лишь два голевых эпизода: на 47-й Пашалич пробил головой метров с шести, а на 63-й свежий Петкович повторил попытку – в обоих случаях Сафонов спас гостей.

Постепенно россияне начали садиться на желтые карточки. Валерий Карпин в середине второго тайма сразу снял рискованные активы, выпустив Заболотного, Чистякова и Зобнина вместо Головина, Ионова и Смолова.

Впрочем, судьба таки вознаградила "клетчатых" за старания. На 81-й минуте Брекало запустил навес с левого фланга, а мяч, никого не задев, полетел на дальнюю штангу. Россияне накрыли всех соперников в своей штрафной, однако сфера попала в ногу Кудряшову – а от нее влетела в ближний угол ворот россиян! Отчаянный скачок Сафонова на этот раз не выручил. 1:0!

Россияне пытались отыграться, но ничего интереснее выстрела Караваева с дальнего расстояния над поясницей они так и не придумали. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Златко Далича!

Таким образом, Хорватия набрала 23 очка, поднявшись на первую позицию в группе Н. Вслед за сборными Дании, Германии, Бельгии и Франции "клетчатые" получили прямую путевку на ЧМ-2022 – россияне же будут пытаться пробиться туда через плей-офф.

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