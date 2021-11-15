"Это редкое говно, вы обманываете народ": в России бомбит от игры сборной – легендарный игрок ушел из прямого эфира
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев был в ярости из-за игры России в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.
"Можешь рассказать, что это хорошо? Вы ведь обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Да это редкое говно, понимаете?
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Вы считаете, это нормально? 67 процентов владения мячом это нормально? У нас таки футбольная страна. Мне, честно говоря, стоит уйти отсюда, до свидания", – эмоционально заявил Ловчев во время прямого эфира на Матч ТВ, после чего снял аппаратуру и покинул студию.
Добавим, что сборная России проиграла Хорватии (0:1), из-за чего опустилась на второе место в группе и сразится за путевку на Мундиаль в стыковых матчах.
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