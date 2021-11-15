Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев был в ярости из-за игры России в матче отбора к ЧМ-2022 против Хорватии.

"Можешь рассказать, что это хорошо? Вы ведь обманываете народ по большому счету, что у нас футбол нормальный. Да это редкое говно, понимаете?

Хорватия – Россия – 1:0 – видео рокового автогола и обзор матча

Вы считаете, это нормально? 67 процентов владения мячом это нормально? У нас таки футбольная страна. Мне, честно говоря, стоит уйти отсюда, до свидания", – эмоционально заявил Ловчев во время прямого эфира на Матч ТВ, после чего снял аппаратуру и покинул студию.

Добавим, что сборная России проиграла Хорватии (0:1), из-за чего опустилась на второе место в группе и сразится за путевку на Мундиаль в стыковых матчах.

Хорватия дожала Россию и вышла на ЧМ-2022: трусливые россияне шагают в плей-офф, "клетчатые" слабеют, Модрич – MVP