"Уявіть, що я, досвідчений тренер, тремтів, наче 18-річний хлопець. Хоч російська команда і була добре організована в обороні, та я не вірив, що вони витримають.

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Ми побачили їхнього воротаря у всій красі. Думаю, на батьківщині після Спліта його величатимуть новим Яшином. Він грав вражаюче.

Різниця у класі лякала, ніби грали Манчестер Юнайтед і Братство з Травніка. До наших гравців немає претензій. Златко Даліч чудово їх налаштував, і я можу сказати, що пишаюся ним. Думаю, що я чогось навчився в нього за ті два роки, коли він був моїм асистентом, і тепер можу лише спостерігати, як він пише історію. Для вчителя немає більшого задоволення, ніж бачити, як учень перевершує його", – заявив культовий фахівець у коментарі Jutarnji list.

Нагадаємо, що збірна Хорватії за тотальної переваги (удари – 19:2) мінімально здолала збірну Росії та вийшла на чемпіонат світу-2022.

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