Сборная Германии разошлась миром с Мексикой, а США камня на камне не оставили от Ганы. Счет и обзор товарищеских матчей читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи 18 октября 2023

Мексика – Германия – 2:2

Голы: Антуна, 37, Санчес, 47 – Рюдигер, 25, Фюлькруг, 51

США – Гана – 4:0

Голы: Рейна, 10, 39, Пулишич, 19 (пен), Балогун, 22

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Сборная Германии продолжила свое американское турне. Несколько дней назад подопечные Юлиана Нагельсманна обыграли США, а сегодня противостояли Мексике. В первом тайме команды обменялись голами – на точный удар Рюдигера "зеленые" ответили забитым мячом Антуны.

На старте второй половины Санчес ударом головой вывел Мексику вперед, но немцы молниеносно отыгрались. Очоа спас после первого удара, однако Фюлькруг был первым на добивании. 2:2 – хозяева Евро-2024 удовлетворились ничьей.

В еще одном спарринге сборная США разбила Гану. Еще до перерыва американцы отгрузили африканской сборной 4 мяча. Дубль оформил Джованни Рейна, еще по голу забили Кристиан Пулишич и Фоларин Балогун. Достоин внимания последний гол, автором которого стал хавбек Боруссии Дортмунд. Рейна поразил ворота Ганы после розыгрыша свободного удара.

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