Збірна Німеччини розійшлася миром з Мексикою, а США каменя на камені не залишили від Гани. Рахунок і огляд товариських матчів читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі 18 жовтня 2023

Мексика – Німеччина – 2:2

Голи: Антуна, 37, Санчес, 47 – Рюдігер, 25, Фюлькруг, 51

США – Гана – 4:0

Голи: Рейна, 10, 39, Пулішіч, 19 (пен), Балогун, 22

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Збірна Німеччини продовжила своє американське турне. Кілька днів тому підопічні Юліана Нагельсманна обіграли США, а сьогодні протистояли Мексиці. У першому таймі команди обмінялися голами – на влучний удар Рюдігера "зелені" відповіли забитим м'ячем Антуни.

На старті другої половини Санчес ударом головою вивів Мексику вперед, але німці блискавично відігралися. Очоа врятував після першого удару, проте Фюлькруг був першим на добиванні. 2:2 – господарі Євро-2024 вдовольнилися нічиєю.

У ще одному спарингу збірна США розбила Гану. Ще до перерви американці відвантажили африканській збірній 4 м'ячі. Дубль оформив Джованні Рейна, ще по голу забили Крістіан Пулішіч і Фоларін Балогун. Вартий уваги останній гол, автором якого став хавбек Борусії Дортмунд. Рейна вразив ворота Гани після розіграшу вільного удару.

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