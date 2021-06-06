Молодёжные сборные Германии и Португалии поборются за звание сильнейшей в Европе. Стартовые составы и ссылка на видеотрансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Финал молодежного Евро-2021 между сборными Германии U-21 и Португалии U-21 начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция матча пройдёт на канале UA: Первый, видеотрансляция доступна на официальном сайте УЕФА (перейти можно по этой ссылке).

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Стартовые составы

Германия U-21: Дамен (Майнц) – Баку (Вольфсбург), Пипер (Герта), Н. Шлоттербек (Унион), Раум (Гройтер Фюрт) – А. Майер (Арминия), Дорш (Гент) – Вирц (Байер), Озджан (Кельн), М. Бериша (Зальцбург) – Нмеча (Андерлехт)

Запасные: Грилл (Байер), Шуберт (Айнтрахт Ф), Адееми (Зальцбург), Аппелькамп (Фортуна Д), Буркардт (Майнц), Вагноман (Гамбург), Екель (Гройтер Фюрт), Климович (Штутгарт), Л. Май (Дармштадт ), Стах (Гройтер Фюрт), Якобс (Кельн), Янкельт (Брентфорд)

Португалия U-21: Д. Коста (Порту) – Далот (Милан), Кейруш (Фамаликан), Лейте (Порту), Конте (Морейренсе) – Флорентину (Монако) – Витинья (Вулверхэмптон), Ф. Виейра (Порту), Браганча (Спортинг) – Мота (Монца), Томаш (Спортинг)

Запасные: Виржиния (Вулверхэмптон), Максмимиану (Спортинг), Бару (Порту), Джало (Лилль), Жота (Вальядолид), Леау (Милан), П. Перрейра (Кротоне), Г. Рамуш (Бенфика), Ф. Соареш ( Морейренсе), Т. Тавареш (Фаренсе), Ж. Фернандес (Галатасарай), Ф. Консейсау (Порту)

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