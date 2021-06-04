Испания и Португалия начали игровую подготовку к Евро-2020 личной встречей в Мадриде на Ванда Метрополитано. Сантуш провёл внушительную ротацию состава – отдых получили Рубен Диаш, Бернарду Силва, Канселу и Бруну Фернандеш, которые проиграли свои финалы еврокубков. В центре обороны вышла связка Пепе-Фонте, в старте появился Семеду, третьим нападающим стал Жота, а в полузащите "селесао" выделили место Сержиу Оливейре.

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Луис Энрике, в свою очередь, оставил в запасе Альбу, Аспиликуэту, Жерара Морено и де Хеа – зато он доверился Гайя, Сарабии, Феррану Торресу и Симону. Кроме того, в центре обороны дебютировал новоиспеченный испанец Ляпорт. Пару ему составил Пау Торрес из Вильярреала.

В первые 15-20 минут испанцы завоевали огромное преимущество по владению мячом, удерживая его 75% игрового времени. Выглядело впечатляюще, вот только португальцы особых проблем от этого не испытывали – темп матча оставался средним, а мелкие фолы и оффсайды ещё сильнее сбивали его. Тем не менее, на 11-й минуте "Фурия Роха" могла выйти вперёд в результате шикарной комбинации на левом краю штрафной с прострелом на линию вратарской – Льоренте уже готов был замыкать, но Пепе в последний момент успел подставить ногу!

В последующие 10 минут хозяева провели ещё несколько атак, но ни одна из них опасностью завершилась. Португальцы же забили гол первым своим ударом: на 23-й минуте "селесао" заработали угловой, после розыгрыша которого последовала подача на Фонте – Жозе перевисел опекуна и головой пробил под дальнюю штангу! Впрочем, Крейг Поусон сразу же свистнул, не засчитав взятие ворот из-за фола в атаке. "Фурия Роха" ответила уже через четыре минуты контрвыпадом с шикарным навесом от Мораты – Альваро шведой забросил мяч на правый край штрафной под замыкание Феррану, а тот пробил головой. Чуть неточно!

После этого команды снова вернулись к вялой позиционной борьбе без моментов. Скуку решил разбавить Симон: на 37-й минуте Санчеш разогнал контратаку и вырезал передачу на ход Роналду, но её в последний момент подрезал Гайя – мяч отскочил на голкипера, а тот решил выбить сферу ударом с лёту. Пребывание Роналду в трех метрах от себя не смущало Унаи. Вратарь Атлетика пробил прямо в Криша – к счастью для хозяев, Симон успел накрыть отскок.

Пере перерывом Испания и Портагалия успели разменяться ударами Семеду и Сарабии. Оба били метров с 20-ти, однако Нелсон запустил мяч на трибуны, а Пабло выстрелил мимо ближней штанги. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Луис Энрике вышел на второй тайм без замен, а вот Фернанду Сантуш решил снять с игры инертного Жоау Фелиша. Вместо него вышел суперталант из Спортинга – Педру Гонсалвешем. Этот ход добавил португальцам динамики. Мяч начал двигаться от ворот до ворот, но испанцы свои атаки проводили гораздо интереснее, а завершали конкретнее.

"Фурия Роха" могла открывать счёт уже через четыре минуты после возобновления игры вследствие проникающей передачи из глубины в штрафную на Морату. Альваро сразу же пробил низом в дальний угол, но мяч отправился в руки Патрисиу. Гораздо более острый момент форвард Ювентуса упустил на 54-й: Льоренте прорвался по правому флангу и выкатил пас на линию штрафной под удар Морате – нападающий замкнул мощным ударом, однако Пепе накрыл выстрел! Альваро подхватил отскок и пробил ещё раз, но мяч пролетел мимо правой штанги!

На 58-й португальцы снова были близки к пропущенному голу. На этот раз Льоренте продавил Пепе на правом краю штрафной и выкатил пас под удар Морате – Фонте не дал ему пробить, а Фабиан Руис с отскока выстрелил на трибуны! Встревоженный Фернанду Сантуш уже через две минуты ответил двойной заменой, вместо Оливейры и Пепе выпустив Бруну Фернандеша и Карвалью. Роналду, тем временем, решил взять инициативу на себя, прорвавшись по правому флангу и исполнив точную подачу на голову Жоте – Диогу замкнул с линии вратарской! К счастью для испанцев, мяч пролетел над перекладиной.

Луис Энрике парировал ход своего визави на 63-й минуте, вместо Алькантары, Бускетса и Пау Торреса выпустив Педри, Родри и Эрика Гарсию. Последний уже на 66-й мог привезти курьёзный гол: под прессингом гостей центрбэк в штрафной отдал передачу на Симона, а Унаи агрессивно накрыл Жота – впрочем, вратарь легко обыграл Диогу на дриблинге. Ещё через две минуты португальцы заработали стандарт, подачу с которого исполнил Бруну Фернандеш – мяч закрутился точно на голову Роналду, однако Криш пробил очень слабо и неточно.

Новая серия замен случилась на 70-х минутах. В составе испанцев вместо Руиса, Ляпорта и Сарабии вышли Педри, Диего Льоренте и Жерар Морено, а "селесао" сняли с пробега Санчеша и Жоту ради Рафы Силвы и Палиньи. Больше пользы масштабная ротация принесла подопечным Луиса Энрике – в середине второго тайма они по-взрослому прижали сборную Португалии, создав ряд шикарных моментов.

Первый из них прошёл на 78-й минуте: Педри разогнал атаку с проникающим пасом на правый край штрафной, откуда Мората покатил на 11 метров под удар Феррану Торресу – впрочем, удар накрыли! Ещё через две минуты Гайя прострелил с левого края штрафной на линию вратарской, но Мората разминулся с мячом! На 88-й же "Фурия Роха" заработала стандарт, подачу с которого исполнил Коке – никто её не замкнул, однако сфера опустилась точно в правый нижний угол! "Селесао" спас сейв Патрисиу. В компенсированное время уже и Руй не мог спасти во время выхода Мораты лицом к лицу, но в завершении прохода Альваро выстрелил в перекладину!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Испания и Португалия повторили результат октябрьской товарищеской встречи.

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