Сборная Германии в товарищеском поединке встречается с турками. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите на "Футбол 24".

Матч Германия – Турция стартовал в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 3". Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

Франция – Украина: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Шевченко выпускает 4 дебютантов

Йоахим Лев в этом матче решил проверить ближайший резерв. Футболистов Баварии и РБ Лейпциг, а также Тони Крооса поберегли на игру с Украиной. Они присоединятся к команде уже после спарринга.

Наставник Бундестим продолжает верить в Юлиана Дракслера – он сегодня выведет команду с капитанской повязкой. В атаке ему помогают Кай Хаверц и Юлиан Брандт. А на острие – новичок Бенфики Лука Вальдшмидт. У немцев есть один дебютант – Флориан Нойхаус из Боруссии М.

Стартовые составы команд

Германия: Лено – Джан, Рюдигер, Кох – Хенрикс, Нойхаус, Шульц – Дракслер, Брандт, Хаверц – Вальдшмидт.

Запасные: Трапп, Та, Штарк, Амири, Хофманн, Гозенс, Дауд.

Турция: Гюнок – Демираль, Кабак, Айхан – Сангаре, Окай, Кардырым – Языджы, Карача, Кылынч – Унал.

Запасные: Аккан, Чарик, Союнчю, Мераш, Мюлдюр, Челик, Кахведжи, Чалханоглу, Кекчю, Текдемир, Омюр, Дорукхан, Йилмаз, Караман, Кутуджу.