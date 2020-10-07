Збірна Німеччини в товариському поєдинку зустрічається з турками. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію шукайте на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Туреччина стартував о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 3". Текстовий онлайн проводить "Футбол 24".

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Йоахім Льов у цьому матчі вирішив перевірити найближчий резерв. Футболістів Баварії та РБ Лейпциг, а також Тоні Крооса поберегли на гру з Україною. Вони приєднаються до команди вже після спарингу.

Наставник Бундестім продовжує вірити у Юліана Дракслера – він сьогодні виведе команду з капітанською пов'язкою. В атаці йому допомагають Кай Хаверц і Юліан Брандт. А на вістрі – новачок Бенфіки Лука Вальдшмідт. У німців є один дебютант – Флоріан Нойхаус з Борусії М.

Стартові склади команд

Німеччина: Лєно – Джан, Рюдігер, Кох – Хенрікс, Нойхаус, Шульц – Дракслер, Брандт, Хаверц – Вальдшмідт.

Запасні: Трапп, Та, Штарк, Амірі, Хофманн, Гозенс, Дауд.

Туреччина: Гюнок – Деміраль, Кабак, Айхан – Сангаре, Окай, Кардирим – Язиджи, Карача, Килинч – Унал.

Запасні: Аккан, Чарік, Союнчю, Мераш, Мюлдюр, Челік, Кахведжі, Чалханоглу, Кьокчю, Текдемір, Омюр, Дорукхан, Їлмаз, Караман, Кутуджу.